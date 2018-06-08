Порошенко поддержал идею создания координационного совета по вопросам заложников

Совет будет создан для координации усилий по освобождению украинцев

Президент Украины Петр Порошенко поддержал создание координационного совета по вопросам заложников. Об этом по итогам встречи Порошенко с семьями украинских заложников заявила первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Украины в контактной группе Ирина Геращенко в Facebook.

"Порошенко поддержал идею создания координационного совета при президенте по вопросам заложников, в который также войдут обмудсмен Людмила Денисова, представители семей. Совет создается для координации усилий по освобождению заложников и поддержке их семей", - сообщила Геращенко.

Также президент выразил готовность вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины для расширения санкционного списка фамилии тех лиц, которые причастны к незаконному осуждению и пыткам над украинцами.

Відбулася зустріч президента України з родичами заручників і політв‘язнів Кремля . Вперше в такому розширеному форматі,... Опубліковано Iryna Gerashchenko 8 червня 2018 р.

Напомним, в ходе встречи Порошенко также заявил, что на встрече глав министерств иностранных дел "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Российская Федерация) вопрос заложников будет одним из приоритетов.