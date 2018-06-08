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Интервью

Порошенко поддержал идею создания координационного совета по вопросам заложников

НовостиОбщество    08.06.2018 - 21:55
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Совет будет создан для координации усилий по освобождению украинцев

Президент Украины Петр Порошенко поддержал создание координационного совета по вопросам заложников. Об этом по итогам встречи Порошенко с семьями украинских заложников заявила первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Украины в контактной группе Ирина Геращенко в Facebook.

"Порошенко поддержал идею создания координационного совета при президенте по вопросам заложников, в который также войдут обмудсмен Людмила Денисова, представители семей. Совет создается для координации усилий по освобождению заложников и поддержке их семей", - сообщила Геращенко.

Также президент выразил готовность вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины для расширения санкционного списка фамилии тех лиц, которые причастны к незаконному осуждению и пыткам над украинцами.

 

Відбулася зустріч президента України з родичами заручників і політв‘язнів Кремля . Вперше в такому розширеному форматі,...

Опубліковано Iryna Gerashchenko 8 червня 2018 р.

Напомним, в ходе встречи Порошенко также заявил, что на встрече глав министерств иностранных дел "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Российская Федерация) вопрос заложников будет одним из приоритетов.

На встрече глав МИД "нормандской четверки" вопрос заложников будет одним из приоритетных, - Порошенко Порошенко убежден в необходимости отмены залога для коррупционеров
Теги публикации: Ирина Геращенко, Порошенко Петр  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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