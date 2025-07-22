Вечірній авіаудар по Сумах: в місті троє постраждалих, серед них дитина

Обстріл Сум

Нагадаємо, що місто Суми регулярно піддається обстрілу з боку РФ.

Зокрема, вдень 20 липня населений пункт був атакований російським дроном. Унаслідок атаки було пошкоджено вікна житлового будинку, автомобіль та електромережу. Причому частина будинків залишилася без світла.

Також в ОВА повідомляли, що до медиків звернулися 7-річний хлопчик і його 34-річна мама.

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