Вечерний авиаудар по Сумах: в городе трое пострадавших, среди них ребенок

"Спасатели прибыли на место, эвакуировали жителей поврежденных домов, спасли двух граждан, ликвидировали очаги возгораний и обследовали территорию", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники проинформировали, что в результате обстрела ранены 3 человека, среди них - один ребенок. Всего за медицинской помощью обратились 12 человек.

Фото: последствия обстрела Сум (t.me/dsns_telegram)

Также в ГСЧС подтвердили, что из-за вражеской атаки было повреждено 5 многоквартирных домов, 18 автомобилей в торговый центр.