Вечірні сукні та червоні ботфорти: дружина Усика показала сміливі образи

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Катерина Собкова

Дружина відомого українського боксера Олександра Усика Катерина на нових фото демонструє кілька кардинально різних, але однаково ефектних "луків", які підкреслюють її сміливий та вишуканий стиль. Кожен образ поєднує в собі сучасну елегантність і нотку драматизму, що робить її виходи незабутніми.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Вечірні та провокативні образи

Одним із найбільш яскравих "луків" стала чорна вечірня сукня з високим горлом та відкритими плечима. Головним акцентом образу стали екстремально високі червоні латексні ботфорти на шпильці, які додають вигляду динаміки та зухвалості.

Такий тандем класики та провокативності створює ефектний контраст, який притягує погляди та підкреслює індивідуальний стиль Катерини.

Катерина Усик показала незвичний образ (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Ще один монохромний лук - червона оксамитова сукня з фактурного матеріалу з розрізом до стегна та відкритою спиною. Образ завершують класичні лаковані туфлі-човники в тон, що робить look гармонійним і водночас сміливим.

Вибір яскравого однотонного кольору дозволяє виглядати дорого та ефектно навіть без надлишкових аксесуарів.

Дружина Усик показала луки для вечірніх виходів (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Для вечірок і світських заходів Катерина вибирає сяючі сукні. Наприклад, приталена напівпрозора модель, повністю розшита сріблястими паєтками, створює ефект другої шкіри та переливається під світлом софітів.

Такий образ додає нотку розкоші та демонструє впевненість у своєму стилі, привертаючи увагу до кожного руху.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Загальні риси стилю та beauty-образи

Катерина Усик дотримується стриманого підходу до зачіски: найчастіше це гладко зачесане волосся з прямим проділом, низький пучок або хвіст. Такий вибір дозволяє акцентувати увагу на одязі та додає образу елегантності.

Макіяж також підкреслює баланс між драматизмом вбрання та природністю: переважає нюд з сяючою шкірою та виразними очима. Такий підхід робить образи гармонійними, дозволяючи яскравим елементам одягу залишатися у центрі уваги.

Образ дружини Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Об’єднавши сміливі фасони, насичені кольори та стриману красу, Катерина Усик демонструє, як сучасна українська жінка може поєднувати елегантність, впевненість і трендовий стиль у вечірніх виходах.

Її образи надихають на експерименти з формою, кольором та фактурами, показуючи, що стиль - це поєднання сміливості та гармонії.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

