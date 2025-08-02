Вечірка в Києві в День жалоби: затриманих у нічному клубі доставили в ТЦК

Учасників вечірки у Києві, яку влаштували у День жалоби за загиблими внаслідок обстрілу, доставили в ТЦК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Як зазначають джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, затриманих доставили до ТЦК, тому що багато з них були в розшуку як особи, які ухиляються від обов'язків військовозобов'язаних.
Нагадаємо, що в ніч на 2 серпня у закладі у Голосіївському районі Києва влаштували вечірку. Поліція затримала адміністрацію клубу в Києві, де в День жалоби за загиблими внаслідок російського удару провели вечірку.
Правоохоронці прибули на місце вечірки, але двері закладу виявилися зачиненими, а персонал відмовлявся відчиняти їх. Через це поліція влаштувала невідкладний обшук приміщення, виявивши там понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу.
Вночі 31 липня російські окупанти завдали комбінованого удару по Києву з використанням ракет та дронів. Внаслідок атаки було зруйновано цілий під'їзд дев'ятиповерхівки у Святошинському районі столиці.
Як відомо, внаслідок обстрілу загинула 31 особа, зокрема п'ятеро дітей. У Києві оголосили День жалоби за загиблими.
Більше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.