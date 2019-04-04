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Вечером в Киеве образовались пробки

Новости » Общество    04.04.2019 - 19:04
Вечером в Киеве образовались пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались преимущественно на правом берегу Киева

В Киеве вечером, 3 апреля, образовались пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу столицы зафиксированы пробки на Набережном шоссе, улице Крещатик, Большая Житомирская, Грушевского, бульваре Шевченко, улице Вячеслава Черновола, Юрия Ильенко, Воздухофлотском проспекте, проспекте Победы.

Кроме того, движение осложнено на улице Борщаговская, проспекте Валерия Лобановского, улицы Вадима Гетьмана, проспекте Академика Палладина, Голосеевском проспекте.

Также движение затруднено в районе станций метро "Житомирская", "Берестейская", "Университет", "Дружбы народов", "Голосеевская", "Выдубичи", "Черниговская".

Пробки наблюдаются на мосту Метро, Северном и Южном мостах.

На левом берегу движение затруднено на Днепровской набережной, улице Евгения Сверестюка, пропекті Юрия Гагарина.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Напомним, в Киеве с 12 апреля до 3 мая будет частично ограничено движение транспорта путепроводу на Харьковском шоссе через железнодорожные пути.

РБК-Украина писало, что 6-7 апреля в столице перекроют Подол и Набережное шоссе до Северного моста в связи с проведением Киевского полумарафона, а также Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) по полумарафону. Ограничения будут действовать с 08:00 до 14:40

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