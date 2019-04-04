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У Києві ввечері утворилися затори

Новини » Суспільство    04.04.2019 - 19:04
У Києві ввечері утворилися затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися переважно на правому березі Києва

У Києві ввечері, 3 квітня, утворилися пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі столиці зафіксовані пробки на Набережному шосе, вулиці Хрещатик, Велика Житомирська, Грушевського, бульварі Тараса Шевченка, вулиці В'ячеслава Чорновола, Юрія Іллєнка, Повітрофлотському проспекті, проспекті Перемоги.

Крім того, рух усклданений на вулиці Борщагівська, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Вадима Гетьмана,  проспекті Академіка Палладіна, Голосіївському проспекті. 

Також рух ускладнений в районі станцій метро "Житомирська", "Берестейська", "Університет", "Дружби народів", "Голосіївська", "Видубичі", "Чернігівська".

Затори  спостерігаються на мосту Метро, Північному та Південному мостах. 

На лівому березі рух ускладнено на Дніпровській набережній, вулиці Євгена Сверестюка, пропекті Юрія Гагаріна. 

Фото: пробки у Києві (скріншот) 

Нагадаємо, у Києві із 12 квітня до 3 травня буде частково обмежено рух транспорту шляхопроводом на Харківському шосе через залізничні колії. 

РБК-Україна писало, що 6-7 квітня у столиці перекриють Поділ і Набережное шосе до Північного мосту у зв'язку з проведенням Київського напівмарафону, а також Чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) за полумарафону. Обмеження будуть діяти з 08:00 до 14:40

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