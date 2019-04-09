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Вечером в Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    09.04.2019 - 18:49
Вечером в Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Затруднено движение транспорта на Северном мосту, мосту Метро и мосту Южный

В Киеве, 9 апреля, образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

В частности, пробки зафиксированы на улице Елены Телиги, улице Юрия Ильенко, бульваре Тараса Шевченко, улице Саксаганского, бульваре Дружбы Народов, улице Набережно-Крещатицкая, улице Сечевых Стрельцов, улицы Вячеслава Черновола, улице Большая Житомираська, проспекте Степана Бандеры и проспекте Леси Украинки.

 
Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Также пробки возле метро "Славутич", "Выдубичи", "Голосеевская", "Дружбы Народов", "Олимпийская", "Шулявская", "Берестейская", "Лукьяновская", "Почтовая площадь", "Левобережная", "Театральная".

Отметим, что согласно данных Google Maps, на левом берегу Киева пробки зафиксированы на Дарницком шоссе, улице Евгения Сверстюка, проспекте Соборности, Русановской и Днепровской набережных. Также затруднено движение транспорта на Северном мосту, мосту Метро и мосту Южный.

Напомним, в Киеве до 12 апреля частично перекрою движение путепроводом через линию скоростного трамвая на улице Драйзера.

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