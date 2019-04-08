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В Киеве перекроют путепровод на Троещине

Новости » Общество    08.04.2019 - 10:28
В Киеве перекроют путепровод на Троещине
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

На улице Драйзера перекроют путепровод через линию скоростного трамвая

В Киеве до 12 апреля частично перекрою движение по путепроводу через линию скоростного трамвая на улице Драйзера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что с 8 по 12 апреля на улице Драйзера в связи с ремонтом деформационного шва будет частично ограничено движение по путепроводу через линию скоростного трамвая. "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Пасху изменят график общественного транспорта. В частности, в Пасхальную ночь метрополитен и наземный транспорт будут работать дольше, а утром 28 апреля раньше выйдут на маршруты. Кроме того, с утра увеличат количество единиц транспорта, который проходит возле церквей.

Ранее также сообщалось, что с 12 апреля до 3 мая будет частично ограничено движение транспорта по путепроводу на Харьковском шоссе через железнодорожные пути. Ограничения начнут действовать с 10:00 12 апреля в связи с проведением работ по ремонту деформационных швов.

 

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