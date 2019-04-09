ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві ввечері утворились численні пробки

Новини » Суспільство    09.04.2019 - 18:49
У Києві ввечері утворились численні пробки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнений рух транспорту на Північному мосту, мосту Метро та мосту Південний

У Києві, 9 квітня, утворились численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Зокрема, пробки зафіксовані на на вулиці Олени Теліги, вулиці Юрія Іллєнка, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Саксаганського, бульварі Дружби Народів, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Січових Стрільців, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Велика Житомираська, проспекті Степана Бандери та проспекті Лесі Українки.

 
Фото: пробки в Києві (скріншот)

Також пробки біля метро "Славутич", "Видубичі", "Голосіївська", "Дружби Народів", "Олімпійська", "Шулявська", "Берестейська", "Лук'янівська", "Поштова площа", "Лівобережна", "Театральна".

Зазначимо, що згідно данних Google Maps, на лівому березі Києва пробки зафіксовані на Дарницькому шосе, вулиці Євгена Сверстюка, проспекті Соборності, Русанівській та Дніпровській набережних. Також ускладнений рух транспорту на Північному мосту, мосту Метро та мосту Південний.

Нагадаємо, у Києві до 12 квітня частково перекрию рух шляхопроводом через лінію швидкісного трамвая на вулиці Драйзера.

Водіїв в Києві попередили про пробки через ремонт на мостах У Києві обмежать рух на вулиці Федорова
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України КиївКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся