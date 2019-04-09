У Києві ввечері утворились численні пробки

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнений рух транспорту на Північному мосту, мосту Метро та мосту Південний

У Києві, 9 квітня, утворились численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Зокрема, пробки зафіксовані на на вулиці Олени Теліги, вулиці Юрія Іллєнка, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Саксаганського, бульварі Дружби Народів, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Січових Стрільців, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Велика Житомираська, проспекті Степана Бандери та проспекті Лесі Українки.

Фото: пробки в Києві (скріншот)

Також пробки біля метро "Славутич", "Видубичі", "Голосіївська", "Дружби Народів", "Олімпійська", "Шулявська", "Берестейська", "Лук'янівська", "Поштова площа", "Лівобережна", "Театральна".

Зазначимо, що згідно данних Google Maps, на лівому березі Києва пробки зафіксовані на Дарницькому шосе, вулиці Євгена Сверстюка, проспекті Соборності, Русанівській та Дніпровській набережних. Також ускладнений рух транспорту на Північному мосту, мосту Метро та мосту Південний.

Нагадаємо, у Києві до 12 квітня частково перекрию рух шляхопроводом через лінію швидкісного трамвая на вулиці Драйзера.