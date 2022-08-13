Вечерний обстрел Краматорска: количество погибших возросло

Раненая в результате обстрела Краматорска женщина скончалась в больнице. Таким образом, количество жертв вечернего обстрела увеличилось до трех человек.
Об этом заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
Также ранее сообщалось о 13 раненых мирных жителях, кроме того зафиксировано повреждение по меньшей мере 20 домов и пожар в частном секторе. Правоохранители и спасатели продолжают работы на месте происшествия.
Напомним, что ранее глава города Александр Гончаренко сообщил об обстреле города.
Также ночью россияне нанесли ракетного удара по Краматорску, в результате чего были зафиксированы разрушения.
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