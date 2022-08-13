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Вечірній обстріл Краматорська: кількість загиблих зросла

Фото: кількість жертв вечірнього обстрілу Краматорська окупантами збільшилася (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Поранена в результаті обстрілу Краматорська жінка померла в лікарні. Таким чином, кількість жертв вечірнього обстрілу збільшилася до трьох осіб.

Про це заявив мер Краматорська Олександр Гончаренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Також раніше повідомлялося про 13 поранених мирних жителів. Крім того, зафіксовано пошкодження щонайменше 20 будинків і пожежа в приватному секторі. Правоохоронці та рятувальники продовжують роботи на місці події.

Нагадаємо, що раніше голова міста Олександр Гончаренко повідомив про обстріл міста.

Також вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, в результаті чого були зафіксовані руйнування.

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