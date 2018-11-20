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Вечернее заседание Рада посвятит переименованиям 2 областей, - Парубий

Новости » Политика    20.11.2018 - 14:24
Вечернее заседание Рада посвятит переименованиям 2 областей, - Парубий
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам Парубия, Рада также должна переименовать и Кировоградский район области

В ходе вечернего заседания парламента нардепы рассмотрят переименование Кировоградской и Днепропетровской областей. Об этом сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий перед закрытием утреннего пленарного заседания ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы Рады, парламент должен также переименовать и Кировоградский район области.

"У нас в 16:00 стоят вопросы, касающиеся завершения декоммунизации: в частности, проект закона о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины о переименовании Кировоградской области. Также нам еще остался долг - мы не переименовали Кировоградский район. И также переименование Днепропетровской области", - сообщил Парубий.

По его словам, ВР с 16:00 до 18:00 будет рассматривать эти переименования.

"Коллеги, это вопрос изменений в Конституцию. Оно имеет специальное рассмотрение - до часа. И мы успеваем с четырех до шести пройти оба эти вопросы изменений в Конституцию, а также переименование Кировоградского района в Кропивницкий район", - подчеркнул спикер.

Напомним, в октябре Парубий заявил, что проекты изменений в Конституцию Украины о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей откладываются из-за отсутствия достаточного количества голосов.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия поддержал законопроекты о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины № 8329 и 8380 о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей.

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины Андрей ПарубийДнепропетровская областьпереименованиеКропивницкая область
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