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Вечірнє засідання Рада присвятить перейменуванням 2 областей, - Парубій

Новини » Політика    20.11.2018 - 14:24
Вечірнє засідання Рада присвятить перейменуванням 2 областей, - Парубій
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами Парубія, Рада має також перейменувати і Кіровоградський район області

У ході вечірнього засідання парламенту нардепи розглянуть перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Про це повідомив спікер Верховної ради Андрій Парубій перед закриттям ранкового пленарного засідання ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами голови Ради, парламент має також перейменувати і Кіровоградський район області.

"У нас о 16:00 годині стоять питання, які стосуються завершення декомунізації: зокрема, проект закону про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Кіровоградської області. Також нам ще залишився борг - ми не перейменували Кіровоградський район. І також перейменування Дніпропетровської області", - поінформував Парубій.

За його словами, ВР з 16:00 до 18:00 розглядатиме ці перейменування.

"Колеги, це питання змін до Конституції. Воно має спеціальний розгляд – до години. І ми встигаємо з четвертої до шостої пройти обидва ці питання змін до Конституції, а також перейменування Кіровоградського району на Кропивницький район", - підкреслив спікер.

Нагадаємо, в жовтні Парубій заявив, що проекти змін до Конституції України про перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей відкладаються через відсутність достатньої кількості голосів.

Як писало РБК-Україна раніше, в липні комітет ВР з питань правової політики і правосуддя підтримав законопроекти про внесення змін до статті 133 Конституції України № 8329 і 8380 про перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

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Теми: Засідання Ради
Новини України Андрій ПарубійДнепропетровская областьпереименованиеКропивницька область
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