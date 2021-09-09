Почти вдвое за год: Госстат показал, как подорожали отдельные продукты

Средние цены на продукты питания в августе 2021 года по сравнению с августом прошлого года выросли 12,2%. Это выше общей инфляции, которая составляла 10,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали сахар - на 91,2%, масло подсолнечное - на 75,6% и яйца - на 51,8%.

Кроме того, хлеб подорожал на 16,5%, мясо и мясопродукты - на 11,0%, масло - на 9,2%, рыба и рыбопродукты - на 7,2%, молоко - на 7,2%.

В то же время овощи подешевели на 8,1%, фрукты - на 9,0%.