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Почти вдвое за год: Госстат показал, как подорожали отдельные продукты

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Украина, Четверг 09 сентября 2021 17:54
Почти вдвое за год: Госстат показал, как подорожали отдельные продукты Фото: некоторые продукты в Украине подорожали почти в два раза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на продукты питания в августе 2021 года по сравнению с августом прошлого года выросли 12,2%. Это выше общей инфляции, которая составляла 10,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали сахар - на 91,2%, масло подсолнечное - на 75,6% и яйца - на 51,8%.

Кроме того, хлеб подорожал на 16,5%, мясо и мясопродукты - на 11,0%, масло - на 9,2%, рыба и рыбопродукты - на 7,2%, молоко - на 7,2%.

В то же время овощи подешевели на 8,1%, фрукты - на 9,0%.

Почти вдвое за год: Госстат показал, как подорожали отдельные продукты

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует ускоренный рост цен в ближайшие месяцы. По ожиданиям Национального банка, в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10-11%, а в последние месяцы года замедлится ниже 10%.

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Государственная служба статистики Цены на продукты
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