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Майже вдвічі за рік: Держстат показав, як подорожчали окремі продукти

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Україна, Четвер 09 вересня 2021 17:54
Майже вдвічі за рік: Держстат показав, як подорожчали окремі продукти Фото: деякі продукти в Україні подорожчали майже у два рази (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування в серпні 2021 року в порівнянні з серпнем минулого року зросли 12,2%. Це вище загальної інфляції, яка становила 10,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали цукор - на 91,2%, олія соняшникова - на 75,6% та яйця - на 51,8%.

Крім того, хліб подорожчав на 16,5%, м'ясо та м'ясопродукти - на 11,0%, масло - на 9,2%, риба та рибопродукти - на 7,2%, молоко - на 7,2%.

Водночас овочі подешевшали на 8,1%, фрукти - на 9,0%.

Майже вдвічі за рік: Держстат показав, як подорожчали окремі продукти

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорене зростання цін у найближчі місяці. За очікуваннями Національного банку, протягом вересня-жовтня інфляція залишатиметься в діапазоні 10-11%, а в останні місяці року сповільниться нижче 10%.

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Державна служба статистики Ціни на продукти
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