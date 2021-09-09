Майже вдвічі за рік: Держстат показав, як подорожчали окремі продукти

Фото: деякі продукти в Україні подорожчали майже у два рази (Віталій Носач, РБК-Україна)

Середні ціни на продукти харчування в серпні 2021 року в порівнянні з серпнем минулого року зросли 12,2%. Це вище загальної інфляції, яка становила 10,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали цукор - на 91,2%, олія соняшникова - на 75,6% та яйця - на 51,8%. Крім того, хліб подорожчав на 16,5%, м'ясо та м'ясопродукти - на 11,0%, масло - на 9,2%, риба та рибопродукти - на 7,2%, молоко - на 7,2%. Водночас овочі подешевшали на 8,1%, фрукти - на 9,0%.