UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вдвое больше положительных тестов, чем новых случаев: в COVID-статистике Киева нестыковки

Автор: Анастасия Рокитна

В Национальной академии наук (НАН) сообщили о нестыковке в COVID-статистике Киева. Количество положительных ПЦР-тестов существенно превышает количество официальных новых случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз.

Ученые сообщили, что наблюдается наибольшая несогласованность между количеством положительных ПЦР-тестов и новых выявлений.

"В Киеве ежедневно делают вдвое больше положительных ПЦР-тестов, чем выявляют случаев заболевания. По количеству положительных ПЦР-тестов Киев уже превысил максимум весенней волны, тогда как из статистики новых выявлений этого не видно", - говорится в прогнозе.

Напомним, прогноз по развитию COVID в Украине ухудшился. Через неделю может быть до 30 тысяч новых случаев.

Отметим, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 22 574 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусКиев