Вдвое больше положительных тестов, чем новых случаев: в COVID-статистике Киева нестыковки

В Национальной академии наук (НАН) сообщили о нестыковке в COVID-статистике Киева. Количество положительных ПЦР-тестов существенно превышает количество официальных новых случаев.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз.
Ученые сообщили, что наблюдается наибольшая несогласованность между количеством положительных ПЦР-тестов и новых выявлений.
"В Киеве ежедневно делают вдвое больше положительных ПЦР-тестов, чем выявляют случаев заболевания. По количеству положительных ПЦР-тестов Киев уже превысил максимум весенней волны, тогда как из статистики новых выявлений этого не видно", - говорится в прогнозе.
Напомним, прогноз по развитию COVID в Украине ухудшился. Через неделю может быть до 30 тысяч новых случаев.
Отметим, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 22 574 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.