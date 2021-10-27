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Прогноз по развитию COVID в Украине ухудшился. Через неделю может быть до 30 тысяч новых случаев

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Киев, Среда 27 октября 2021 08:34
Прогноз по развитию COVID в Украине ухудшился. Через неделю может быть до 30 тысяч новых случаев Фото: прогноз по развитию COVID в Украине ухудшился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Ученые Национальной академии наук (НАН) опубликовали новый прогноз развития коронавируса в Украине. Через неделю может быть до 30 тысяч новых случаев за сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз.

Среднее количество новых выявлений в Украине увеличилось до 20 411 человек в день, среднее количество летальных случаев составляет 513 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно:

  • 22960 (SEIR_U), 24625 (Prophet) в течение недели 27 октября - 2 ноября 2021 года,
  • 24242 (SEIR_U), 28929 (Prophet) - в течение недели 3-9 ноября 2021 года.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 22 574 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

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