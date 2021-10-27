Прогноз по развитию COVID в Украине ухудшился. Через неделю может быть до 30 тысяч новых случаев
Фото: прогноз по развитию COVID в Украине ухудшился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Ученые Национальной академии наук (НАН) опубликовали новый прогноз развития коронавируса в Украине. Через неделю может быть до 30 тысяч новых случаев за сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз.
Среднее количество новых выявлений в Украине увеличилось до 20 411 человек в день, среднее количество летальных случаев составляет 513 смертей в день в среднем за последнюю неделю.
Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно:
- 22960 (SEIR_U), 24625 (Prophet) в течение недели 27 октября - 2 ноября 2021 года,
- 24242 (SEIR_U), 28929 (Prophet) - в течение недели 3-9 ноября 2021 года.