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Вдвое больше положительных тестов, чем новых случаев: в COVID-статистике Киева нестыковки

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Киев, Среда 27 октября 2021 08:52
Вдвое больше положительных тестов, чем новых случаев: в COVID-статистике Киева нестыковки Фото: в Киеве вдвое больше положительных тестов, чем новых случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Национальной академии наук (НАН) сообщили о нестыковке в COVID-статистике Киева. Количество положительных ПЦР-тестов существенно превышает количество официальных новых случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз.

Ученые сообщили, что наблюдается наибольшая несогласованность между количеством положительных ПЦР-тестов и новых выявлений.

"В Киеве ежедневно делают вдвое больше положительных ПЦР-тестов, чем выявляют случаев заболевания. По количеству положительных ПЦР-тестов Киев уже превысил максимум весенней волны, тогда как из статистики новых выявлений этого не видно", - говорится в прогнозе.

Вдвое больше положительных тестов, чем новых случаев: в COVID-статистике Киева нестыковки

Напомним, прогноз по развитию COVID в Украине ухудшился. Через неделю может быть до 30 тысяч новых случаев.

Отметим, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 22 574 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

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