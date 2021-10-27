Вдвічі більше позитивних тестів, ніж нових випадків: у COVID-статистиці Києва нестикування
У Національній академії наук (НАН) повідомили про нестикування у COVID-статистиці Києва. Кількість позитивних ПЛР-тестів суттєво перевищує кількість офіційних нових випадків.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз.
Вчені повідомили, що спостерігається найбільша неузгодженість між кількістю позитивних ПЛР-тестів і нових виявлень.
"В Києві щодня роблять вдвічі більше позитивних ПЛР-тестів, ніж виявляють випадків захворювання. За кількістю позитивних ПЛР-тестів Київ уже перевищив максимум весняної хвилі, тоді як зі статистики нових виявлень цього не видно", - йдеться у прогнозі.
Нагадаємо, прогноз щодо розвитку COVID в Україні погіршився. Через тиждень може бути до 30 тисяч нових випадків.
Зазначимо, в Україні за минулу добу зафіксували 22 574 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.