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Вдвічі більше позитивних тестів, ніж нових випадків: у COVID-статистиці Києва нестикування

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Київ, Середа 27 жовтня 2021 08:52
Вдвічі більше позитивних тестів, ніж нових випадків: у COVID-статистиці Києва нестикування Фото: в Києві вдвічі більше позитивних тестів, ніж нових випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Національній академії наук (НАН) повідомили про нестикування у COVID-статистиці Києва. Кількість позитивних ПЛР-тестів суттєво перевищує кількість офіційних нових випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз.

Вчені повідомили, що спостерігається найбільша неузгодженість між кількістю позитивних ПЛР-тестів і нових виявлень.

"В Києві щодня роблять вдвічі більше позитивних ПЛР-тестів, ніж виявляють випадків захворювання. За кількістю позитивних ПЛР-тестів Київ уже перевищив максимум весняної хвилі, тоді як зі статистики нових виявлень цього не видно", - йдеться у прогнозі.

Вдвічі більше позитивних тестів, ніж нових випадків: у COVID-статистиці Києва нестикування

Нагадаємо, прогноз щодо розвитку COVID в Україні погіршився. Через тиждень може бути до 30 тисяч нових випадків.

Зазначимо, в Україні за минулу добу зафіксували 22 574 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

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