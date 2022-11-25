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Вдвічі менше, ніж вчора: Зеленський назвав кількість абонентів, у яких досі немає електрики

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Україна, П'ятниця 25 листопада 2022 22:02
Вдвічі менше, ніж вчора: Зеленський назвав кількість абонентів, у яких досі немає електрики Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Станом на вечір 25 листопада понад шість мільйонів абонентів в Україні перебувають без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Ключове завдання дня сьогоднішнього, як і інших цього тижня, - енергетика. Станом на цей вечір відключення тривають у більшості областей та у Києві", - заявив президент.

За словами Зеленського, загалом понад шість мільйонів абонентів. Вчора було відключено майже 12 мільйонів абонентів. Найбільше проблем саме в столиці, в Київській, Одеській, Львівській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

"Будь ласка, в усіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електрику. Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже вирішено", - додав президент.

Нагадаємо, що станом на вечір 25 листопада Київ забезпечений електроенергією лише на 30% від потреби.

Наразі в українській енергосистемі зберігається відчутна нестача електроенергії. Повідомляється, що станом на 19:00 в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит у 30% від потреби.

Раніше повідомлялося, що всі атомні станції України знову підключені до енергосистеми. Поступово ситуація після ударів російських нормалізується.

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