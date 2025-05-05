Вдвое больше оружия за те же деньги: в ЕС озвучили новую формулу поддержки Украины
Европейский Союз может существенно усилить военную поддержку Украины. Это можно сделать закупая вооружение непосредственно у украинских производителей.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.
Он напомнил, что сейчас США и ЕС ежегодно выделяют около 40 миллиардов евро на военную помощь Украине. Эти средства, по его словам, можно использовать эффективнее, инвестируя их в закупку вооружения непосредственно у украинских производителей.
"Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира очень быстро - значительно увеличив нашу военную поддержку Украины", - заявил Кубилюс.
Чиновник отметил, что стоимость произведенного в Украине вооружения примерно вдвое ниже, чем аналогичного вооружения из ЕС или США. Это позволит фактически удвоить объем предоставляемого Украине оружия без увеличения расходов.
"Реальная стоимость нашей поддержки возрастет до 80 миллиардов евро", - написал он.
Кубилюс обратил внимание на новый инструмент - безопасностные кредиты ЕС, которые позволяют государствам-членам финансировать военные закупки для Украины. По его мнению, это откроет путь к реализации стратегии "мира через силу".
"Кредиты безопасности - это сила для Украины!", - подчеркнул чиновник.
Датская инициатива по оружию
В прошлом году Украина и Дания создали новую инициативу для инвестиций в производство отечественного вооружения. В рамках проекта партнеры направляют средства на украинское оружие и получают доступ к современным военным технологиям.
К инициативе уже присоединились Литва и Швеция. Литва выделяет 10 млн евро на производство дальнобойного оружия, в частности проекта "Паляница", а Швеция предоставит средства на производство украинских дальнобойных дронов.
А уже в марте этого года Министерство обороны Дании заявило о намерении выделить почти 40 млн евро на инновационный фонд, который поддержит потребность Украины в быстром технологическом развитии на поле боя.
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