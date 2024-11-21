Вдруге за тиждень. Запорізька АЕС знову опинилась на межі блекауту

Ситуація із Запорізькою АЕС

Місто Енергодар Запорізької області, де розташована Запорізька атомна електростанція, було захоплене російськими військами у лютому 2022 року. Разом із ним було окуповано і станцію.

З того часу росіяни порушують правила експлуатації атомного об'єкта. Вже не вперше повідомлялося, що на території станції РФ тримає техніку та живу силу, яку перекидає на фронт.

Через порушення правил експлуатації, станція постійно перебуває під загрозою, зокрема, опиняється на межі блекауту. Наприклад, ЗАЕС була на межі блекауту буквально 16 листопада.

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