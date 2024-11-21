Второй раз за неделю. Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута

"В результате вражеского обстрела обесточена одна из двух линий питания оккупированной Запорожской АЭС. В настоящее время станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи", - говорится в сообщении.

При отключении последней линии на Запорожской станции состоится очередной полный блэкаут.

"Второй раз за эту неделю на Запорожской АЭС реальна угроза блэкаута из-за российских обстрелов. Сегодня в Вене состоится заседание Совета управляющих МАГАТЭ, и мы настаиваем на безотлагательном полном выполнении резолюции о возвращении оккупированной станции под контроль Украины. Только так можно гарантировать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Как отмечают в Минэнерго, энергетики приступят к возобновлению полноценного питания станции, которые только это позволит ситуация безопасности.