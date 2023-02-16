США знову перехопили чотири російські літаки неподалік Аляски

Північноамериканське командування ППО пвторно виявило, відстежило і перехопило чотири російські літаки, котрі потрапили в розпізнавальну зону протиповітряної оборони Аляски.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Голосу Америки" Джеффа Селдіна в Twitter.