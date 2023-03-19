Второй раз за неделю. Истребители НАТО перехватили российские самолеты возле Эстонии
Британские и немецкие истребители "Тайфун" в рамках совместной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства перехватили российские самолеты, которые совершали полет вблизи воздушного пространства Эстонии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Королевских ВВС Великобритании (RAF).
Отмечается, что истребители НАТО осуществили перехват у побережья Эстонии уже во второй раз на этой неделе.
"В рамках продолжающейся воздушной полиции в регионе 17 марта пара самолетов НАТО вылетела на перехват российского военного пассажирского самолета Ту-134, известного под НАТОвским названием Красти, его сопровождали два истребителя Су-27 "Фланкер" и военно-транспортный самолет Ан-12 "Куб", - говорится в публикации.
Так, российские самолеты были перехвачены в непосредственной близости от эстонского воздушного пространства.
В ВВС Британии уточнили, что их военная авиация совместно с ВВС Германии проводит совместную воздушную полицию НАТО, и перехват "является обычной миссией НАТО для "Тайфунов" и является подтверждением того, что Великобритания и Германия вместе с другими союзниками по НАТО поддерживают своего эстонского союзника в это напряженное время".
Напомним, перед тем истребители НАТО перехватили российский самолет вблизи Эстонии 15 марта.
Также сообщалось, что перед этим США перехватили четыре российских самолета возле Аляски. Самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады.
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