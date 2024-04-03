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Вдруге цього року. Літак держсекретаря США Блінкена знову зламався

Архівне фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Державний секретар США Ентоні Блінкен не зміг дістатися літаком до Брюсселя, бо повітряне судно поламалося.

Про це заявив представник Держдепу США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Делегація держсекретаря США була змушена їхати з Парижа до Брюсселя на сьогоднішню зустріч міністрів закордонних справ НАТО", - йдеться в заяві представника Держдепу.

Зміна плану відбулася після того, як у його літаку виникла механічна несправність.

Поїздка між Парижем і Брюсселем займає близько чотирьох годин. 

Не перший випадок

У січні державний секретар США Ентоні Блінкен не зміг вилетіти додому з Давоса, як було заплановано, через критичну помилку в його літаку.

Після польоту з Давоса на вертольотах і посадки на модифікований Boeing 737 Блінкен і його групу було поінформовано про те, що польоти на літаку визнано небезпечними.

Виявлений раніше витік кисню усунути не вдалося. Тому вилетіти додому з Давоса через критичну помилку в його літаку Блінкену не вдалося.

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НАТОСполучені Штати АмерикиБрюссельПарижЕнтоні Блінкен