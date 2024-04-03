Вдруге цього року. Літак держсекретаря США Блінкена знову зламався

Державний секретар США Ентоні Блінкен не зміг дістатися літаком до Брюсселя, бо повітряне судно поламалося.
Про це заявив представник Держдепу США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Делегація держсекретаря США була змушена їхати з Парижа до Брюсселя на сьогоднішню зустріч міністрів закордонних справ НАТО", - йдеться в заяві представника Держдепу.
Зміна плану відбулася після того, як у його літаку виникла механічна несправність.
Поїздка між Парижем і Брюсселем займає близько чотирьох годин.
У січні державний секретар США Ентоні Блінкен не зміг вилетіти додому з Давоса, як було заплановано, через критичну помилку в його літаку.
Після польоту з Давоса на вертольотах і посадки на модифікований Boeing 737 Блінкен і його групу було поінформовано про те, що польоти на літаку визнано небезпечними.
Виявлений раніше витік кисню усунути не вдалося. Тому вилетіти додому з Давоса через критичну помилку в його літаку Блінкену не вдалося.
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