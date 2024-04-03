Второй раз в этом году. Самолет госсекретаря США Блинкена снова сломался

"Делегация госсекретаря США была вынуждена ехать из Парижа в Брюссель на сегодняшнюю встречу министров иностранных дел НАТО", - говорится в заявлении представителя Госдепа.

Изменение плана произошло после того, как в его самолете возникла механическая неисправность.

Поездка между Парижем и Брюсселем занимает около четырех часов.

Не первый случай