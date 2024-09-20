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Вдруге за останні дни. Дрон РФ знову пролетів близько до Хмельницької АЕС

Фото: Хмельницька АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

20 вересня "Шахед" пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС. Це вже другий випадок за останні дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

"Сьогодні, під час нічної атаки, був зафіксований проліт російського ударного БПЛА типу "Шахед" у безпосередній близькості до ХАЕС", - розповів він.

За словами голови ОВА, Росія продовжує ядерний шантаж, направляючи ракети та дрони в бік українських АЕС.

"Сьогоднішній інцидент з "Шахедом" біля ХАЕС - чергове підтвердження", - констатував Тюрін.
 

Атака РФ по Україні

У ніч на 20 вересня російські війська вкотре атакували Україну дронами та ракетами. Окупанти запустили чотири ракети та 70 безпілотників.

Тривогу практично по всій Україні через загрозу дронів та ракет оголосили близько 3:00. Вибухи лунали в шести областях, зокрема, і через роботу ППО, яка збила 61 російський БПЛА та одну ракету Х-59.

До того ж у Львівській та Черкаській областях спалахнули пожежі після атаки "Шахедів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дрон РФ пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС і під час атаки в ніч на 12 вересня.

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