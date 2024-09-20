Вдруге за останні дни. Дрон РФ знову пролетів близько до Хмельницької АЕС

Атака РФ по Україні

У ніч на 20 вересня російські війська вкотре атакували Україну дронами та ракетами. Окупанти запустили чотири ракети та 70 безпілотників.

Тривогу практично по всій Україні через загрозу дронів та ракет оголосили близько 3:00. Вибухи лунали в шести областях, зокрема, і через роботу ППО, яка збила 61 російський БПЛА та одну ракету Х-59.

До того ж у Львівській та Черкаській областях спалахнули пожежі після атаки "Шахедів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дрон РФ пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС і під час атаки в ніч на 12 вересня.

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