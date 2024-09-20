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Второй раз за последние дни. Дрон РФ снова пролетел близко к Хмельницкой АЭС

Фото: Хмельницкая АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

20 сентября "Шахед" пролетел в непосредственной близости к Хмельницкой АЭС. Это уже второй случай за последние дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

"Сегодня, во время ночной атаки, был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа "Шахед" в непосредственной близости к ХАЭС", - рассказал он.

По словам главы ОВА, Россия продолжает ядерный шантаж, направляя ракеты и дроны в сторону украинских АЭС.

"Сегодняшний инцидент с "Шахедом" возле ХАЭС - очередное подтверждение", - констатировал Тюрин.

Атака РФ по Украине

В ночь на 20 сентября российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами. Оккупанты запустили четыре ракеты и 70 беспилотников.

Тревогу практически по всей Украине из-за угрозы дронов и ракет объявили около 3:00. Взрывы гремели в шести областях, в частности, и из-за работы ПВО, которая сбила 61 российский БПЛА и одну ракету Х-59.

К тому же во Львовской и Черкасской областях вспыхнули пожары после атаки "Шахедов".

Напомним, ранее сообщалось, что дрон РФ пролетел в непосредственной близости к Хмельницкой АЭС и во время атаки в ночь на 12 сентября.

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