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Вдруге за день. В окупованому Токмаку лунають вибухи

Фото: в Токмаку пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В окупованому Токмаку Запорізької області вдруге за день лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

За словами мера Мелітополя, мешканці Токмака знову чують гучні вибухи. 

"Окупантам варто сприймати це як натяк: час пакувати речі пакетуватися і їхати на Росію", - додав Федоров.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 вересня, в місті пролунали потужні вибухи. Ба більше, а даними місцевих жителів, внаслідок роботи російської ППО нібито є травмовані цивільні.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Зараз росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області.

При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що українські захисники прорвали оборону росіян біля Вербового у Запорізькій області. На його думку, контрнаступ ЗСУ піде швидше, коли буде звільнений Токмак.

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Запорожская областьВійна Росії проти України