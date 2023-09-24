Вдруге за день. В окупованому Токмаку лунають вибухи

За словами мера Мелітополя, мешканці Токмака знову чують гучні вибухи.

"Окупантам варто сприймати це як натяк: час пакувати речі пакетуватися і їхати на Росію", - додав Федоров.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 вересня, в місті пролунали потужні вибухи. Ба більше, а даними місцевих жителів, внаслідок роботи російської ППО нібито є травмовані цивільні.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Зараз росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області.

При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що українські захисники прорвали оборону росіян біля Вербового у Запорізькій області. На його думку, контрнаступ ЗСУ піде швидше, коли буде звільнений Токмак.

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