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Совершенствуют мастерство. Гвардейцы показали тренировки с западной техникой

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Четверг 13 апреля 2023 13:42
Совершенствуют мастерство. Гвардейцы показали тренировки с западной техникой Фото: гвардейцы показали тренування с западной техникой (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Наши гвардейцы продолжают совершенствовать мастерство и овладевать западной техникой. Продемонстрировали тренировки с дронами и американскими БТР.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

На первом этапе воины Днепровского батальона продемонстрировали боевые способности БПЛА "Летучая мышь". Гексакоптер способен скидывать боеприпасы и нести на себе до шести зарядов.

Фото: в ВСУ показали тренировки с дронами и американскими БТР (facebook.com/AFUkraine)

"На втором этапе гвардейцы провели практическую стрельбу из бронированных машин International MaxxPro, которые передали защитникам международные партнеры США", - пишет пресс-служба Генштаба.

Фото: в ВСУ показали тренировки с дронами и американскими БТР (facebook.com/AFUkraine)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев недавно продемонстрировал, как наши воины повышают свое мастерство и проходят тренировки.

Также в Генштабе недавно продемонстрировали подготовку наших воинов к ведению боевых действий в ночных условиях.

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