UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не вдома, але заради вітчизни. Шевченко і Зінченко зворушливо презентували благодійний матч

Фото: Олександр Зінченко (на передньому плані) в складі збірної України (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Лідер збірної України Олександр Зінченко записав із легендою вітчизняного футболу Андрієм Шевченком щемливе відео для промоції благодійного матчу заради збору коштів для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram хавбека.

Поєдинок команд лідерів збірної України різних поколінь збере зірок європейського футболу 2000-х. Захід Game4Ukraine відбудеться 5 серпня. Усі виручені кошти витратять на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, що постраждав від війни РФ проти України.

У відзнятому на київському НСК "Олімпійський" ролику Зінченко та Шевченко згадують найпам'ятніші моменти в історії українського футболу. Зокрема, перший пригадав переможний дубль старшого колеги у ворота Швеції на Євро-2012. Натомість другий поринув у спогади про перемогу над Португалією.

"Сьогодні ми не можемо грати вдома, але ми можемо грати за вітчизну! Лондон, 5 серпня, стадіон "Стемфорд Брідж". Давайте знову зберемо 415 дітей у рідній школі!" – закликав Зінченко.

До команди Шевченка приєднаються Дзола, Тоні, Діда, Ето'О, Ессьєн, Каннаваро, Зеєдорф, а також вінгер "синьо-жовтих" Мудрик. Натомість до Зінченка потрапили Леманн, Пірс, Мертезакер, Ріїсе, Валенсія, Вієйра, Вілшер, Давідс. Список зірок постійно доповнюється.

До слова, раніше згадали п'ять футбольних династій України в спеціальній підбірці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЗінченкоАндрій ШевченкоАрсеналЧелси