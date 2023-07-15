Не вдома, але заради вітчизни. Шевченко і Зінченко зворушливо презентували благодійний матч

Поєдинок команд лідерів збірної України різних поколінь збере зірок європейського футболу 2000-х. Захід Game4Ukraine відбудеться 5 серпня. Усі виручені кошти витратять на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, що постраждав від війни РФ проти України.

У відзнятому на київському НСК "Олімпійський" ролику Зінченко та Шевченко згадують найпам'ятніші моменти в історії українського футболу. Зокрема, перший пригадав переможний дубль старшого колеги у ворота Швеції на Євро-2012. Натомість другий поринув у спогади про перемогу над Португалією.

"Сьогодні ми не можемо грати вдома, але ми можемо грати за вітчизну! Лондон, 5 серпня, стадіон "Стемфорд Брідж". Давайте знову зберемо 415 дітей у рідній школі!" – закликав Зінченко.

До команди Шевченка приєднаються Дзола, Тоні, Діда, Ето'О, Ессьєн, Каннаваро, Зеєдорф, а також вінгер "синьо-жовтих" Мудрик. Натомість до Зінченка потрапили Леманн, Пірс, Мертезакер, Ріїсе, Валенсія, Вієйра, Вілшер, Давідс. Список зірок постійно доповнюється.