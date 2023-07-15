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Не дома, но ради отечества. Шевченко и Зинченко трогательно презентовали благотворительный матч

Фото: Александр Зинченко (на переднем плане) в составе сборной Украины (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Лидер сборной Украины Александр Зинченко записал с легендой отечественного футбола Андреем Шевченко щемящее видео для продвижения благотворительного матча ради сбора средств для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram хавбека.

Поединок команд лидеров сборной Украины разных поколений соберет звезд европейского футбола 2000-х. Мероприятие Game4Ukraine состоится 5 августа. Все вырученные средства потратят на восстановление Михаил-Коцюбинского лицея в Черниговской области, пострадавшего от войны РФ против Украины.

В отснятом на киевском НСК "Олимпийский" ролике Зинченко и Шевченко вспоминают самые памятные моменты в истории украинского футбола. В частности, первый вспомнил победный дубль старшего коллеги в ворота Швеции на Евро-2012. Второй в свою очередь погрузился в воспоминания о победе над Португалией.

"Сегодня мы не можем играть дома, но мы можем играть за отечество! Лондон, 5 августа, стадион "Стемфорд Бридж". Давайте снова соберем 415 детей в родной школе!" – призвал Зинченко.

К команде Шевченко присоединятся Дзола, Тони, Деда, Это'О, Эссьен, Каннаваро, Зеедорф, а также вингер "сине-желтых" Мудрик. Зато к Зинченко попали Леманн, Пирс, Мертезакер, Риисе, Валенсия, Виейра, Уилшир, Давидс. Список звезд постоянно дополняется.

К слову, ранее вспомнили пять футбольных династий Украины в специальной подборке.

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