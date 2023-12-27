На БДК "Новочеркасск" находились почти 80 моряков в момент удара по бухте Феодосии, - СМИ

На борту большого десантного корабля (БДК) "Новочеркасск" Черноморского флота РФ в момент вчерашнего ночного ракетного удара по бухте временно оккупированной Феодосии в Крыму находились почти 80 моряков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Astra .

Боеприпас во время этой атаки попал в носовую часть БДК, утверждают источники издания. Тогда в результате удара произошел мощный взрыв и возник пожар.

На корабле "Новочеркасск" среди членов экипажа в момент атаки находились 77 моряков, указывается в публикации.

"Согласно первичным данным, пострадали как минимум 3 из них, точное количество пострадавших неизвестно", - говорится в материале.

Уничтожение ПДК "Новочеркасск" в Феодосии

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 декабря Силы обороны Украины в оккупированной Феодосии в Крыму уничтожили ПДК "Новочеркасск" ЧФ РФ.

По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, этот большой десантный корабль врага был поражен крылатыми ракетами.

Позже в тот же день появились спутниковые снимки после удара ВСУ по Феодосийской бухте. Как было видно на кадрах сервиса Planet.com, помимо большого десантного корабля "Новочеркасск" частично затонуло еще одно судно. По данным СМИ, речь идет о старом учебно-тренировочном корабле "УТС-150".