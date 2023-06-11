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Вдираються вночі з обшуками. Федоров попередив про "загострення" у росіян в Мелітополі

Фото: Федоров попередив про "загострення" у росіян в Мелітополі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни посилили тиск на цивільних в Мелітополі. Розташували блокпости по місту, влаштовують обшуки й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

За словами Федорова, росіяни облаштували блокпости по всьому Мелітополю, випустили на вулиці десятки патрулів й зупиняють кожного цивільного для перевірки.

"Встановлюють блокпости, зупиняють авто, перевіряють салон, багажник, документи і телефони", - відзначив міський голова.

Зокрема окупанти вдираються в домівки цивільних з обшуками посеред ночі.

"Десятки людей після перевірок потрапляють до комендатури, подальша їхня доля невідома", - додав Федоров.

Фото: ситуація в Мелітополі станом на 11.06 о 12:28 (deepstatemap)

Ситуація в Мелітополі

З початку повномасштабного вторгнення Росії, окупанти майже одразу захопили Мелітополь Запорізької області. З того моменту в місті продовжується активний розвиток партизанського руху. Попри спроби ворога полювати на його членів, в Мелітополі регулярно лунають вибухи по всьому місту.

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