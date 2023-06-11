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Врываются ночью с обысками. Федоров предупредил об "обострении" у россиян в Мелитополе

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Воскресенье 11 июня 2023 14:02
Врываются ночью с обысками. Федоров предупредил об "обострении" у россиян в Мелитополе Фото: Федоров предупредил об "обострении" у россиян в Мелитополе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне усилили давление на гражданских в Мелитополе. Расположили блокпосты по городу, устраивают обыски и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

По словам Федорова, россияне обустроили блокпосты по всему Мелитополю, выпустили на улицы десятки патрулей и останавливают каждого гражданского для проверки.

"Устанавливают блокпосты, останавливают авто, проверяют салон, багажник, документы и телефоны", - отметил городской голова.

В частности оккупанты врываются в дома гражданских с обысками посреди ночи.

"Десятки людей после проверок попадают в комендатуру, дальнейшая их судьба неизвестна", - добавил Федоров.

Врываются ночью с обысками. Федоров предупредил об &quot;обострении&quot; у россиян в Мелитополе

Фото: ситуация в Мелитополе по состоянию на 11.06 в 12.28 (deepstatemap)

Ситуация в Мелитополе

С начала полномасштабного вторжения России оккупанты почти сразу захватили Мелитополь Запорожской области. С этого момента в городе продолжается активное развитие партизанского движения. Несмотря на попытки врага охотиться на его членов, в Мелитополе регулярно раздаются взрывы по всему городу.

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