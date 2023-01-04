Вдень окупанти обстріляли Бахмут: загинули двоє людей

Опівдні в середу, 4 січня, російські військові обстріляли Бахмут Донецької області з артилерії. Один зі снарядів вбив двох жінок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.
"Сьогодні близько 12:00 війська РФ вдарили по місту з артилерії. Один зі снарядів влучив у дорогу. Осколками смертельно покалічило двох літніх жінок", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, наразі евакуаційна група поліції "Білий Янгол" доставляє тіла до моргу. Надалі встановлюватимуть особи загиблих.
"Жінки перебували у вкрай небезпечному районі та не мали сил швидко сховатися від обстрілу", - додали поліцейські.
За даними на ранок середи, 4 січня, за добу на Донеччині було поранено 5 людей, один загинув. Четверо людей отримали поранення і одна людина загинула внаслідок обстрілу багатоповерхівки в Кураховому. Ще одним, п'ятим пораненим, виявився електрик, який потрапив під обстріл у Краматорську. Він саме займався ремонтними роботами.
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