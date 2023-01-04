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Днем оккупанты обстреляли Бахмут: погибли два человека

Фото: днем оккупанты обстреляли Бахмут, погибли два человека (facebook.com/don.gunp)
Автор: Наталия Гурковская

В полдень в среду, 4 января, российские военные обстреляли Бахмут Донецкой области из артиллерии. Один из снарядов убил двух женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

"Сегодня около 12:00 войска РФ ударили по городу из артиллерии. Один из снарядов попал в дорогу. Осколками смертельно покалечило двух пожилых женщин", - говорится в сообщении.

По данным полиции, сейчас эвакуационная группа полиции "Белый Ангел" доставляет тела в морг. В дальнейшем будут устанавливать личности погибших.

"Женщины находились в крайне опасном районе и у них не было сил быстро укрыться от обстрела", - добавили полицейские.

По данным на утро среды, 4 января, за сутки в Донецкой области были ранены 5 людей, один погиб. Четверо человек получили ранения и один человек погиб в результате обстрела многоэтажки в Курахово. Еще одним, пятым раненым, оказался электрик, попавший под обстрел в Краматорске. Он как раз занимался ремонтными работами.

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Донецкая областьБахмут