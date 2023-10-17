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Вдень не більше +12. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Вівторок 17 жовтня 2023 07:00
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Вдень не більше +12. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 17 жовтня, в Україні буде досить холодно. Із "плюсів" - відсутність опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентрі".

"Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на північному сході країни вдень місцями невеликий дощ", - розповіли синоптики.

Як зазначають в "Укргідрометцентрі", вдень в Україні 7-12° тепла, у південній частині до 16°.

"В Карпатах вдень 1-6° тепла", - констатували в метеорологічній службі, додавши, що вітер буде північно-західним, 7-12 м/с.

Вдень не більше +12. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні до кінця тижня

Весь найближчий тиждень в Україні буде холодно. Щоправда, вже в наступні 7 днів прийде потепління. За даними "Укргідрометцентру", у наступні три доби переважатиме погода без опадів.

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