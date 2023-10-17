ua en ru
Вт, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Днем не больше +12. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Вторник 17 октября 2023 07:00
UA EN RU
Днем не больше +12. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 17 октября, в Украине будет достаточно холодно. С "плюсов" - отсутствие осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентре".

"Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на северо-востоке страны днем местами небольшой дождь", – рассказали синоптики.

Как отмечают в "Укргидрометцентре", днем в Украине 7-12° тепла, в южной части до 16°.

"В Карпатах днем 1-6° тепла", - констатировали в метеорологической службе, добавив, что ветер будет северо-западным, 7-12 м/с.

Днем не больше +12. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине до конца недели

Всю ближайшую неделю в Украине будет холодно. Правда, уже в следующие 7 дней придет потепление. По данным "Укргидрометцентра", в следующие трое суток будет преобладать погода без осадков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия
Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока