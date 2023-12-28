Вдень до +9, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні
Погода в Україні 28 грудня буде майже без снігу. У всіх областях вдень плюсова температура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. Лише на сході та у Сумській області можливий невеликий мокрий сніг.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. У східних областях пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря вдень +1 +6 градусів, а на заході та півдні України до +4 +9 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +2 до - 3.
Погода у Києві
У столиці сьогодні хмарно, але опадів не очікується Вітер західний та північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, поривчастий.
Стовпчики термометрів у Києві покажуть вночі близько нуля градусів, а вдень +2 +4.
Нагадаємо, у Києві перед Новим роком оновлений температурний рекорд.
Також синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць 2024 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.