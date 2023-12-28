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Вдень до +9, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Четвер 28 грудня 2023 07:00
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Вдень до +9, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні Фото: Україну сьогодні накриє сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 28 грудня буде майже без снігу. У всіх областях вдень плюсова температура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. Лише на сході та у Сумській області можливий невеликий мокрий сніг.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. У східних областях пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень +1 +6 градусів, а на заході та півдні України до +4 +9 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +2 до - 3.

Вдень до +9, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, але опадів не очікується Вітер західний та північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, поривчастий.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть вночі близько нуля градусів, а вдень +2 +4.

Вдень до +9, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, у Києві перед Новим роком оновлений температурний рекорд.

Також синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць 2024 року.

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