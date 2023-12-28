ua en ru
Чт, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Днем до +9, но не везде: прогноз погоды на сегодня

Украина, Четверг 28 декабря 2023 07:00
UA EN RU
Днем до +9, но не везде: прогноз погоды на сегодня Фото: Украину сегодня накроет снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 28 декабря будет практически без снега. Во всех областях днем плюсовая температура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями, без существенных осадков. Лишь на востоке и Сумской области возможен небольшой мокрый снег.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. В восточных областях порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем +1 +6 градусов, а на западе и юге Украины до +4 +9 градусов. Ночью столбики термометров покажут от +2 до -3.

Днем до +9, но не везде: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, но осадков не ожидается. Ветер западный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с, порывистый.

Столбики термометров в Киеве покажут ночью около нуля градусов, а днем +2 +4.

Днем до +9, но не везде: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Киеве перед Новым годом обновлен температурный рекорд.

Также синоптики дали прогноз погоды на первый месяц 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Ночная атака дронов по Украине. В Воздушных силах назвали количество сбитых "Шахедов"
Ночная атака дронов по Украине. В Воздушных силах назвали количество сбитых "Шахедов"
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году