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Вдавали з себе військових: на кордоні з Угорщиною затримали двох молодиків

Фото: на кордоні з Угорщиною затримали двох молодиків (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Наталія Кава

Прикордонники затримали двох чоловіків на кордоні з Угорщинною. Вони намашались незаконно перетнути кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Як розповіли у відомстві, затримання проводили прикордонники відділення "Велика Бийгань" Мукачівського загону.

Затриманими виявились жителі Харківської та Тернопільської областей. Чоловіки були одягнені у камуфльований одяг. За задумом переправників, яким кожен із “туристів” віддав по 9 тисяч доларів, а вбрання їх клієнтів мало б відволікти увагу прикордонних нарядів.

"Проте за 100 метрів до кордону військовослужбовці викрили спритників. Для складання протоколів про вчинені ними адмінправопорушення чоловіків доправили до прикордонного підрозділу", - сказано у повідомленні.

Виїзд чоловіків за кордон

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, українські чоловіки від 18 до 60 років не можуть виїздити за кордон. Однак існує назка винятків - виїжджати можуть чоловіки, які не підлягають призову або мають право на відстрочку. Звісно, якщо вони можуть довести це відповідними документами.

Раніше РБК-Україна повідомляло, як прикордонники нещодавно затримали чоловіка, який планував незаконно виїхати з України, але проспав свою зупинку.

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Кордон з УкраїноюУгорщина