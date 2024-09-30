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Притворялись военными: на границе с Венгрией задержали двух молодых людей

Фото: на границе с Венгрией задержаны двое молодых людей (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Наталья Кава

Пограничники задержали двух мужчин на границе с Венгрией. Они попытались незаконно пересечь границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Как рассказали в ведомстве, задержание проводили пограничники отделения "Большая Бойгань" Мукачевского отряда.

Задержанными оказались жители Харьковской и Тернопольской областей. Мужчины были одеты в камуфлированную одежду. По замыслу переправителей, которым каждый из "туристов" отдал по 9 тысяч долларов, а наряды их клиентов должны отвлечь внимание пограничных нарядов.

"Однако за 100 метров до границы военнослужащие разоблачили ловкачей. Для составления протоколов о совершенных ими админправонарушениях мужчин доставили в пограничное подразделение", - сказано в сообщении.

Выезд мужчин за границу

С начала полномасштабного вторжения России в Украину украинские мужчины от 18 до 60 лет не могут выезжать за границу. Однако существует название исключений - выезжать могут мужчины, не подлежащие призыву или имеющие право на отсрочку. Конечно, если они могут доказать это соответствующими документами.

Ранее РБК-Украина сообщало, как пограничники недавно задержали мужчину, который планировал незаконно уехать из Украины, но проспал свою остановку.

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Граница с УкраинойВенгрия