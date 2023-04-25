Вдарять заморозки. Синоптики попередили про похолодання: в яких областях

За інформацією синоптиків, вночі 27 квітня у західних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до -3 градусів. Через це оголошено I рівень небезпечності - жовтий.

Фото: заморозки в Україні 27 квітня (meteo.gov.ua)

При цьому вночі 28 квітня у західних областях заморозки у повітрі також становитимуть від 0 -3 градусів. Синоптики оголосили II рівень небезпечності - помаранчевий. Разом з тим у Житомирській та Вінницькій областях заморозки очікуються на поверхні ґрунту - там оголошено I рівень небезпечності.

Фото: заморозки в Україні 28 квітня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що сьогодні в Україні буде тепло та без дощів. Але вже з середи-четверга прийде похолодання.

Також синоптики розповідали, якою буде погода в останній місяць весни.

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