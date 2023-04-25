Похолодає, але не всюди. Синоптик дала прогноз на сьогодні та на найближчі дні

Сьогодні в Україні буде тепло та без дощів. Але вже з середи-четверга прийде похолодання, яке охопить усі регіони, окрім сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"В Україні переважатиме тепла погода з температурою повітря протягом дня +14...+19 градусів. Трохи свіжіше буде у Луганській області та на крайньому заході України, +10....+14 градусів", - розповіла вона.

За даними синоптика, дощі пройдуть у західних областях, у східній частині, у Сумській, Полтавській областях, у Дніпрі з районами та на Запоріжжі.

"На решті території - без опадів", - констатувала Діденко.

Вона також зазначила, що сьогодні в західних областях може посилюватися південний вітер до 15-18 метрів за секунду.

Погода у Києві

У столиці сьогодні триватиме суха тепла комфортна погода.

"Максимальна температура повітря досягатиме +19 градусів", - додала синоптик.

Похолодання

Як зазначила Діденко, у середу-четвер в Україну зайде інше повітря, похолодає.

"Проте в східній частині втримається висока температура повітря", - розповіла вона.

Як повідомлялось, в середині цього тижня в Україні знову похолодає. Щоправда, зниження температури протримається недовго.

Зазначимо, що погода другої декади квітня характеризувалася понаднормовими гідротермічними показниками, а саме: низькою, як для цього періоду температурою повітря, значними опадами у вигляді зливових дощів, що призвело до перезволоження ґрунту, а це - до затримки проведення весняно-польових робіт і, перш за все, сівби ранніх ярих культур.