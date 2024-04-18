UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вдарять по виробництву дронів та ракет. Країни ЄС запровадять нові санкції проти Ірану

Фото: країни ЄС запровадять нові санкції проти Ірану (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глави країн Європейського Союзу у рамках саміту у Брюсселі вирішили посилити санкції проти Ірану після ракетної атаки Тегерана на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Європейський Союз вживе подальших обмежувальних заходів проти Ірану, особливо щодо виробництва безпілотних літальних апаратів і ракет", - йдеться у спільній заяві глав держав.

У ході саміту в Брюсселі лідери країн Євросоюзу також засудили напад Ірану, підтвердили свою відданість безпеці Ізраїлю та закликали всі сторони запобігти зростанню напруженості в регіоні.

Санкції проти Ірану за напад на Ізраїль

Після масованого комбінованого удару Ірану територією Ізраїлю багато країн оголосили про швидке введення нових санкцій проти Тегерана.

Так, наступного дня після атаки Сполучені Штати заявили, що спільно із союзниками розробляють новий пакет санкцій. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель також зазначив, що глави МЗС країн Європейського Союзу підтримали розширення санкцій проти Ірану.

Крім того, деякі члени "Великої сімки" розглядають варіант запровадження санкцій щодо держкомпанії Iran Air. Це пов'язано із нещодавнім нападом Ірану на Ізраїль, цей крок призведе до подальшого обмеження польотів іранської компанії до Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзІзраїльСанкції проти Ірану