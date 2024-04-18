Ударят по производству дронов и ракет. Страны ЕС введут новые санкции против Ирана

Санкции против Ирана за нападение на Израиль

После массированного комбинированного удара Ирана по территории Израиля многие страны объявили о скором введении новых санкций против Тегерана.

Так, на следующий день после атаки Соединенные Штаты заявили, что совместно с союзниками разрабатывают новый пакет санкций. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также отметил, что главы МИД стран Европейского союза поддержали расширение санкций против Ирана.

Кроме того, некоторые члены "Большой семерки" рассматривают вариант введения санкций в отношении госкомпании Iran Air. Это связано с недавним нападением Ирана на Израиль, этот шаг приведет к дальнейшему ограничению полетов иранской компании в Европу.

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