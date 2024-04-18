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Ударят по производству дронов и ракет. Страны ЕС введут новые санкции против Ирана

Фото: страны ЕС введут новые санкции против Ирана (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Главы стран Европейского Союза в рамках саммита в Брюсселе решили усилить санкции против Ирана после ракетной атаки Тегерана на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Европейский Союз примет дальнейшие ограничительные меры против Ирана, особенно в отношении производства беспилотных летательных аппаратов и ракет", - говорится в совместном заявлении глав государств.

В ходе саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза также осудили нападение Ирана, подтвердили свою приверженность безопасности Израиля и призвали все стороны предотвратить рост напряженности в регионе.

Санкции против Ирана за нападение на Израиль

После массированного комбинированного удара Ирана по территории Израиля многие страны объявили о скором введении новых санкций против Тегерана.

Так, на следующий день после атаки Соединенные Штаты заявили, что совместно с союзниками разрабатывают новый пакет санкций. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также отметил, что главы МИД стран Европейского союза поддержали расширение санкций против Ирана.

Кроме того, некоторые члены "Большой семерки" рассматривают вариант введения санкций в отношении госкомпании Iran Air. Это связано с недавним нападением Ирана на Израиль, этот шаг приведет к дальнейшему ограничению полетов иранской компании в Европу.

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ЕвросоюзИзраильСанкции против Ирана