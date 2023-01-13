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Вдарять по обороноздатності. У США анонсували нові санкції проти Росії

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Вашингтон, П'ятниця 13 січня 2023 07:25
Вдарять по обороноздатності. У США анонсували нові санкції проти Росії Фото: у США анонсували нові санкції проти Росії (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Найближчими тижнями проти Росії будуть введені нові санкції, які позначаться на обороноздатності та фінансових можливостях країни-агресора.

Про це заявив координатор Держдепартаменту з санкцій, посол Джеймс О'Брайєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

Представник Держдепу зустрівся у відеоформаті із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Посол Джеймс О'Браєн наголосив, що робоча група в Державному департаменті США, яка налічує близько 30 членів, детально вивчає всі матеріали, передані українським урядом та групою Єрмака-Макфола. За його словами, зараз завершується робота з низки важливих напрямків, і найближчими тижнями очікується оголошення нових санкцій.

Що стосується визначення пріоритетних сфер, в яких насамперед запроваджуватимуться економічні обмеження, то, за словами радника Держдепартаменту, орієнтиром буде ефект від санкцій. Заявлено, що вони повинні вдарити по можливості Росії на полі бою і "зачепити" Москву у фінансовому плані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та союзники готують нові санкції проти нафтової промисловості РФ. Американські чиновники цього тижня відвідали Європу, щоб обговорити це питання.

Також ми писали, що Євросоюз прискорює роботу над десятим пакетом санкцій проти Росії. Його хочуть схвалити до саміту Україна-ЄС, запланованого на початок лютого.

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